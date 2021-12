La definizione e la soluzione di: Noto indice della borsa di New York. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : DOW JONES

Curiosità : Noto indice della borsa di New York

completo Dow Jones Industrial Average) è il più noto indice azionario della borsa di New York (il NYSE, New York Stock Exchange), creato da Charles Dow, padre ... Significato dow%20jones

ìndice s. m. dal lat. index -dicis, propr. «indicatore», der. del tema di indicare indici di borsa), numero indice dei prezzi dei valori mobiliari nella borsa di Milano. Indice Dow-Jones ‹dàu gòun?› (spesso abbrev. in D e J), dal nome dei due statistici americani CATEGORIA: ANATOMIA Definizione Treccani

