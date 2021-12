La definizione e la soluzione di: Noto brand di fastfood americano. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : MCDONALD

Curiosità : Noto brand di fastfood americano

2018. The Blues Brothers (1980), nel quale egli ricopre il ruolo di cuoco in un fastfood gestito dalla moglie Aretha Franklin insieme al sassofonista Lou ... Significato mcdonald

Neologismi (2008) McMondo (Mc-Mondo, Mc Mondo), s. m. Il mondo globalizzato, rappresentato Enrico Franceschini , Repubblica, 27 gennaio 2006, p. 37, Cultura). Composto dal nome commerciale McDonald’s e dal s. m. mondo, ricalcando l’espressione ingl. McWorld. Presente nel Definizione Treccani

