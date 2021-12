La definizione e la soluzione di: Nota locuzione latina: __ non olet. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : PECUNIA

Curiosità : Nota locuzione latina: __ non olet

Corinthum Non liquet Non multa, sed multum Non nobis Domine, non nobis, sed nomini tuo da gloriam Non nobis solum nati sumus Non nova sed nove Non olet Non omne ... Significato pecunia

pecùnia s. f. dal lat. pecunia, der. di pecus «bestiame», ricordo di un’economia primitiva ancor oggi in tono scherz.: comprerei quella casa, ma non ho la p.; ce ne vuole di pecunia per andare avanti!; la p. non gli manca. 2. ant. Erario, insieme delle pubbliche entrate pecunia pe'kunja s. f. dal lat. pecunia, der. di pecus 'bestiame', a ricordo di un'economia primitiva a carattere pastorizio, solo al sing., scherz. - mezzo di pagamento scherz. baiocchi, scherz. conquibus, denaro, gerg. grana, lira, moneta, quattrini, settentr. schei, soldi. Definizione Treccani

Altre definizioni con nota; locuzione; latina; olet; nota località turistica a sud della Toscana; La nota passeggiata degli inglesi di Nizza; La strada di Budapest resa nota da Ferenc Molnár; Pianta erbacea nota anche come giglio africano; La locuzione latina che garantisce uguali diritti; locuzione latina che significa per pura convenzione; Prima di diem in una locuzione latina; La locuzione latina antitetica a dulcis in fluido; L arte... latina ; La locuzione latina che garantisce uguali diritti; Locuzione latina che significa per pura convenzione; Dove un episodio è accaduto... alla latina ; Un furfante... di origine napolet ana; Fazzolet to messo a sigillare la bocca; Quella del prolet ariato fu teorizzata da Marx; Il frutto di molte tavolet te di cioccolato; Cerca nelle Definizioni