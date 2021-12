La definizione e la soluzione di: Lo è la nona di Beethoven. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : SINFONIA

Curiosità : Lo e la nona di Beethoven

Sinfonia corale, è l'ultima sinfonia di Ludwig van Beethoven. Fu eseguita per la prima volta venerdì 7 maggio 1824 al Theater am Kärntnertor di Vienna, con ... Significato sinfonia

f. lat. scient. Symphonia, dal gr. s?µ????a «sinfonìa». – Genere di piante della famiglia guttifere, con una quindicina di specie dell’Africa e dell’America tropicale: sono alberi con fiori grandi e frutto a bacca con uno o pochi semi; alcune specie, e soprattutto Symphonia globulifera, forniscono sinfonia sinfo'nia s. f. dal gr. symphonía 'accordo di suoni', comp. di sýn 'con, insieme' e phon? 'suono'. - 1. poet. complesso armonico di suoni e voci: dì perché si tace in questa rota La dolce s. di paradiso Che giù per l'altre suona sì divota Dante concerto, coro. 2. mus. brano Definizione Treccani

