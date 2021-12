La definizione e la soluzione di: Non umani come nel film District 9 del 2009. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : ALIENI

Curiosità : Non umani come nel film District 9 del 2009

District 9 è un film del 2009 diretto da Neill Blomkamp, co-sceneggiato in collaborazione con Terri Tatchell e prodotto da Peter Jackson. Il film, il ... Significato alieni

alieni iuris ‹ali?èni i?ùris› locuz. lat. (propr. «di diritto altrui»). – Espressione del linguaggio giur. romano stati trasferiti sotto l’altrui potestà e ridotti allo stato quasi servile); le persone alieni iuris erano, per tutta l’età repubblicana, prive di capacità giuridica patrimoniale Definizione Treccani

