La definizione e la soluzione di: Non rilevanti, poco importanti. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : MARGINALI

Curiosità : Non rilevanti, poco importanti

del nome oppure che sono riferite a tradizioni non dimostrate (come l'esistenza del re Italo) o poco verosimili (come la correlazione del nome con la ... Significato marginali

perifèrico agg. der. di periferia (pl. m. -ci). – Genericam., che si trova alla periferia, accezioni e locuz. del linguaggio scient. o tecnico, di ciò che si trova nelle zone marginali, ossia più esterne o più superficiali rispetto a un centro. In partic.: a. In anatomia CATEGORIA: ANATOMIA Definizione Treccani

Altre definizioni con rilevanti; poco; importanti; Le parti rilevanti e importanti di un discorso; Né principali né irrilevanti ; Insicuro, poco convinto; Come cose insignificanti, di poco conto; Le manca poco al secolo; poco ... rancore; importanti ssime leghe; Il comune delle Marche sede di importanti cartiere; importanti ; La si dà alle cose più importanti di altre; Cerca nelle Definizioni