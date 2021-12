La definizione e la soluzione di: Non lo è un consiglio dato gratuitamente. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : RICHIESTO

Curiosità : Non lo e un consiglio dato gratuitamente

del consiglio, lo nomina nuovo primario; Corvara non accetta le provocazioni dei due e li caccia dal suo ufficio, poi redarguisce Alberto per non essergli ... Significato richiesto

richièsto agg. e s. m. part. pass. di richiedere. – 1. agg. Che è oggetto o al Maggior Consiglio intorno ai pubblici bisogni, chiedeva il parere. Il consiglio dei richiesti, sotto varî nomi, esisteva anche in altre città medievali (a Venezia era detto richiesto ri'kj?sto agg. part. pass. di richiedere. - 1. di cosa o persona che è oggetto di grande domanda per le sue doti, qualità e sim. e ? RICERCATO agg. 2. 2. occorrente per ottenere certi scopi, per svolgere certe funzioni e sim.: non avere i requisiti r. essenziale, Definizione Treccani

