La definizione e la soluzione di: Se non è capito è incluso.

Soluzione 8 lettere : COMPRESO

Curiosità : Se non e capito e incluso

– Se stai cercando altri significati, vedi Se mi lasci non vale (disambigua). Se mi lasci non vale è un brano musicale composto da Luciano Rossi e Gianni ... Significato compreso

compréso agg. part. pass. di comprendere. – 1. Ha gli stessi sign. del verbo, verbale; frequente anche in costruzioni assolute, dove equivale a «incluso»: compresi voi due; compresa la mancia ; compresa la tassa sull’entrata; tutto c., tenendo conto di tutto compreso kom'preso agg. part. pass. di comprendere. - 1. contenuto in un insieme: costa un milione, tutto c. computato, considerato, conteggiato, incluso, incorporato. escluso. 2. a. lett. dominato da un sentimento, con la prep. di: essere c. di stupore pervaso da, di, preso da, Definizione Treccani

