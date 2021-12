La definizione e la soluzione di: Il nome di Trieste, attore e caratterista italiano. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : LEOPOLDO

Curiosità : Il nome di Trieste, attore e caratterista italiano

Leopoldo Trieste (Reggio Calabria, 3 maggio 1917 – Roma, 25 gennaio 2003) è stato un attore, drammaturgo, regista e sceneggiatore italiano. Nell'immediato ... Significato leopoldo

leopòldo s. m. – In numismatica, nome dello scudo da 10 paoli (detto anche francescone) coniato in Toscana, nel periodo del loro granducato, da Pietro Leopoldo (1765-90) e Leopoldo II (1824-59). Definizione Treccani

Altre definizioni con nome; trieste; attore; caratterista; italiano; Il suo nome scientifico è Leopardus pardalis; Cognome della Amélie interpretata da Audrey Tautou; Nobile casata di Venezia che dà il nome a un museo; Il nome della Marini showgirl italiana; Fu redenta con trieste ; Il vento di trieste ; Roma : ponentino = trieste : x; Il Renato stilista nato a trieste ; L attore Tom Selleck in una serie TV: __ PI; Il Duvall attore e regista americano; Fabio __, attore comico romagnolo; Lo Schwarzenegger attore e uomo politico; Lo storyteller in italiano ; Un tipo di pane italiano lungo e stretto; Stereotipo italiano : spaghetti, pizza e __; Quello del Faro è un cantautore italiano ; Cerca nelle Definizioni