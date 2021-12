La definizione e la soluzione di: Nome latino dello scudo rotondo dell oplita greco. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : CLIPEO

Curiosità : Nome latino dello scudo rotondo dell oplita greco

o ferro, le gambe erano protette da schinieri. Lo scudo, chiamato oplon in greco e clipeo in latino, era di legno coperto da pelle o talvolta da uno strato ... Significato clipeo

clìpeo s. m. dal lat. clipeus. – 1. a. Scudo metallico, rotondo, usato dai soldati romani fino alla fine del 5° sec. a. C. b. In archeologia, il disco di metallo o di marmo contenente immagini di divinità o di eroi (v. clipeato). 2. In zoologia, parte anteriore del tegumento del capo degli insetti CATEGORIA: MILITARIA scudo s. m. lat. scutum e scutus 'scudo oblungo'. - 1. arm. arma da difesa consistente in una piastra di varia forma e di vario materiale che, assicurata al braccio mano, serve a proteggere il corpo dalle armi nemiche: s. di bronzo, di cuoio ? lett. clipeo, leggero, usato nell'antica Roma parma, leggero, usato nell'antica Grecia pelta Definizione Treccani

