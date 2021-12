La definizione e la soluzione di: Nome delle Forze Armate tedesche dal 1935 al 1946. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : WEHRMACHT

Curiosità : Nome delle Forze Armate tedesche dal 1935 al 1946

Wehrmacht (/'ve????maxt/; dal tedesco: "Forza di Difesa") è il nome assunto dalle Forze Armate tedesche con la riforma del 1935 e per tutta la durata della ... Significato wehrmacht

Wehrmacht ‹véermakht› s. f., ted. propr. «forza (Macht) di difesa (Wehr)». – Denominazione delle forze armate della Germania del periodo nazista (dal 1935), distinte dalle milizie armate del partito nazionalsocialista (tra le quali le SS), e il cui comandante, dal 1938, assunse anche le funzioni CATEGORIA: MILITARIA Definizione Treccani

Altre definizioni con nome; delle; forze; armate; tedesche; 1935; 1946; Il nome del Montanari storico dell arte; Sinonimo di funerale che dà nome ad un isola sarda; nome dell hacker di Uomini che odiano le donne; Che non gode di una buona nome a; Un colpo nel biliardo e nel gioco delle bocce; Un mezzo di impugnazione delle sentenze; Karl Marx approfondì quello delle merci; Il genere delle riviste Il Male e Cannibale; Un appartenente alle forze armate; Perdere la pazienza o le forze ; È combattuta quotidianamente dalle forze dell'ordine; Una delle componenti delle nostre forze armate; Un appartenente alle forze armate ; Una delle componenti delle nostre forze armate ; Il Bloom de Lo Hobbit La battaglia delle cinque armate ; Assalto violento, scontro di schiere armate ; Lo sono i due punti su certe vocali tedesche ; Le auto tedesche della PSA; Sulle autostrade tedesche è detta Ausfahrt; Regnarono in Italia fino al 1946 ; Il baby nato tra il 1946 e 1964 ing; Inaugurò il Teatro alla Scala nel 1946 , dopo la sua ricostruzione; Universale, venne introdotto in Italia nel 1946 ; Cerca nelle Definizioni