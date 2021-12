La definizione e la soluzione di: Il nome della nota brigata paracadutisti italiana. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : FOLGORE

Curiosità : Il nome della nota brigata paracadutisti italiana

termine folgore, vedi Folgore. La Brigata paracadutisti "Folgore" è l'unica grande unità aviotrasportata dell'Esercito Italiano, posta alle dipendenze del Comando ... Significato folgore

fólgore s. f. (ant. m.) lat. fulgur -uris, neutro, dal tema di fulgere di grande potenza distruggitrice, detto soprattutto di guerrieri: Nuova nube di polve ecco vicina Che folgori di guerra in grembo tiene (T. Tasso); meno com. con altri usi fig. di folgore¹ 'folgore s. f. ant. m. lat. fulgur -uris, neutro. - violenta scarica elettrica atmosferica: rimanere ucciso da una f. fulmine, saetta. Definizione Treccani

Altre definizioni con nome; della; nota; brigata; paracadutisti; italiana; Il vero nome di Jerry Calà; Il nome del mostro di Loch Ness; Il cognome della cantautrice Nada; Il nome del Buontalenti artista rinascimentale; Film noto per l uso della tecnica bullet time; Teatro della battaglia tra Genova e Pisa del 1284; Gli scritti di Pasolini per il Corriere della Sera; Il palazzo del Presidente della Repubblica cilena; nota locuzione latina: __ non olet; nota località turistica a sud della Toscana; La nota passeggiata degli inglesi di Nizza; La strada di Budapest resa nota da Ferenc Molnár; Sbrigata in ufficio; Una gloriosa brigata sarda; Dirige il servizio nella brigata di sala fra; Ufficiali che possono essere anche di brigata ; Impegnano i paracadutisti ; Caratterizza i più spericolati lanci dei paracadutisti ; Il nome della Marini showgirl italiana ; Il mare della costa orientale italiana ; La Francesca della pallavolo italiana ; Stefania, grande attrice in Divorzio all italiana ; Cerca nelle Definizioni