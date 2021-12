La definizione e la soluzione di: Il nome della Marini showgirl italiana. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : VALERIA

Curiosità : Il nome della Marini showgirl italiana

Valeria Virginia Laura Marini (Roma, 14 maggio 1967) è una showgirl, attrice e imprenditrice italiana. Ha raggiunto il successo nei primi anni novanta ... Significato valeria

Neologismi (2008) egomaniacale agg. Che esalta smodatamente il proprio io. ? Nel film «Catwoman» Joan Baez , la passione per i Beatles, una moglie e quattro figli (da due matrimoni). ( Valeria Sacchi , Stampa, 11 giugno 2007, p. 28). Composto dal confisso ego- aggiunto all’agg Definizione Treccani

Altre definizioni con nome; della; marini; showgirl; italiana; Nobile casata di Venezia che dà il nome a un museo; Colpo che dà nome a un film cult con Paul Newman; Il nome di alcune specie di pipistrello; Fenome no di opacità visiva dovuto a nebbia o fumo; Uno dei due Elvis della musica; I legislatori della Grecia antica; Lo pseudonimo della cantante Tania Montelpare; Il Marco politico della destra storica; Gli obiettivi dei sottomarini ; La marini dello spettacolo; Molluschi marini ; Una nave per lavori marini ; Le showgirl s di Striscia la notizia; La risposta francese alla showgirl ; Era una ex professione della showgirl Ela Weber; La bella showgirl Seredova; Il mare della costa orientale italiana ; La Francesca della pallavolo italiana ; Stefania, grande attrice in Divorzio all italiana ; Fu teatro di una nota sconfitta italiana nel 1917; Cerca nelle Definizioni