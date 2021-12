La definizione e la soluzione di: Il nome del Montanari storico dell arte. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : TOMASO

Curiosità : Il nome del Montanari storico dell arte

Tomaso Montanari (Firenze, 15 ottobre 1971) è uno storico dell'arte, accademico e saggista italiano, rettore dell'Università per Stranieri di Siena. Dopo ... Significato tomaso

Neologismi (2008) centro di spesa loc. s.le m. Unità amministrativa autonoma o di provvedere essi stessi all’autofinanziamento di alcune loro iniziative. ( Giuseppe De Tomaso , Gazzetta del Mezzogiorno, 15 settembre 2004, p. 1, Prima pagina) • Con l masaniello masa'nj?l:o s. m. da Masaniello, nome con cui è noto il capopopolo napoletano Tomaso Aniello 1620-1647, non com. - chi guida insurrezioni, rivolte agitatore, arruffapopoli, capopopolo, sobillatore. conciliatore, pacificatore. Definizione Treccani

