La definizione e la soluzione di: Nome del famoso lungomare di Cannes fra. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : CROISETTE

Curiosità : Nome del famoso lungomare di Cannes fra

circa 4 milioni di turisti all'anno. La promenade des Anglais è l'elegante lungomare di Nizza, che rappresenta un luogo d'incontro e di passeggio per turisti ... Significato croisette

Neologismi (2008) cinecolonizzazione s. f. Posizione dominante nel mercato cinematografico. con Pulp Fiction». Il presidente Quentin Tarantino quando aveva pochi soldi andava sulla Croisette in sacco a pelo per incontrare il prediletto François Godard . Fautore dell Definizione Treccani

