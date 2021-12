La definizione e la soluzione di: Il nome del Buontalenti artista rinascimentale. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : BERNARDO

Curiosità : Il nome del Buontalenti artista rinascimentale

L'architettura rinascimentale è quella fase dell'architettura italiana che si sviluppò dal 1420 alla metà del XVI secolo, con il ritorno alla vita dell'antichità ... Significato bernardo

bernardo l’eremita locuz. usata come s. m. dal fr. bernard-l’hermite, di creazione burlesca provenz.. – Crostaceo marino della famiglia paguridi, che si appropria di conchiglie di molluschi entro cui insinua l’addome. bernardo l'eremita locuz. usata come s. m. dal fr. bernard-l'hermite, invar. - zool. nome di varie specie di crostacei decapodi, che proteggono l'addome molle e asimmetrico all'interno di conchiglie di gasteropodi paguro. Definizione Treccani

