La definizione e la soluzione di: Nome dato al ducato d oro veneziano nel XVI sec.

Soluzione 8 lettere : ZECCHINO

Curiosità : Nome dato al ducato d oro veneziano nel XVI sec

del fiorino d'oro, ma successivamente svalutato fino a toccare, durante la seconda metà del XVI sec., il valore di 1/150 della moneta d'oro) ed il fiorino ... Significato zecchino

zecchino s. m. der. di zecca1. – Nome attribuito al ducato d’oro di Venezia alla metà circa del sec. 16°, quando, frazioni del mezzo e del quarto e i multipli da 2, 3, 10, 12 e 100. Lo zecchino fu spesso imitato e furono così chiamate in varî stati italiani, fino all’Ottocento, le monete d’oro similoro simi'l?ro s. m. comp. di simil- e oro, sul modello del fr. similor, invar. - miner. denominazione attribuita a leghe di aspetto simile all'oro oro falso o matto, orpello, princisbecco, tombacco. oro zecchino. Definizione Treccani

