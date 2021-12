La definizione e la soluzione di: Il nome di un animale in linguistica. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : ZOONIMO

Curiosità : Il nome di un animale in linguistica

giustizia... Il nome individuale designa un'entità singola che può essere una persona, un animale, una cosa o un concetto, indicandola con il nome proprio ... Significato zoonimo

zoònimo s. m. comp. di zo(o)- e -onimo. – Nome di animali, in quanto oggetto di studio onomastico-linguistico. Definizione Treccani

