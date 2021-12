La definizione e la soluzione di: Nobile casata di Venezia che dà il nome a un museo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : CORRER

Curiosità : Nobile casata di Venezia che da il nome a un museo

vedi Venezia (disambigua). Venezia (AFI: /ve'n?ttsja/, pronuncia[?·info]; Venèsia [ve'n??sja] in veneto) è un comune italiano di 254 451 abitanti, il cui ... Significato correr

córrere v. intr. lat. currere (pass. rem. córsi, corrésti, un assalto di lancia a cavallo, in giostre, in tornei: non v’era un miglior per correr lancia ( Ariosto ); in questa zuffa, la velocità della carriera non serviva, come nel c. la escursione eskur'sjone s. f. dal lat. excursio-onis, der. di excurrere 'correr fuori'. - 1. breve spostamento fatto a scopo scientifico o turistico: un'e. in montagna giro, gita, passeggiata, scampagnata, tour, visita. ? viaggio. 2. mecc. spostamento massimo consentito a un elemento di un Definizione Treccani

Altre definizioni con nobile; casata; venezia; nome; museo; Casa signorile, nobile dimora; Giovane nobile cortigiano, servitore del re; Figlio prediletto di una famiglia ricca o nobile ; Una nobile giovinetta; casata reale; La casata dei Plantageneti con la rosa rossa; La casata sabauda; La casata del duca Leto nel ciclo di Dune; Nome dato al ducato d oro venezia no nel XVI sec; La regione con venezia e Vicenza; Il Grande attraversa venezia ; Larghe strisce lastricate... per il passeggio dei venezia ni; Il nome della Marini showgirl italiana; Colpo che dà nome a un film cult con Paul Newman; Il nome di alcune specie di pipistrello; Fenome no di opacità visiva dovuto a nebbia o fumo; Il loro tesoro era chiamato museo degli Argenti; Città con la casa-museo di Rubens; Il museo con le due Maja; La città calabrese con il museo all'aperto Bilotti; Cerca nelle Definizioni