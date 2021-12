La definizione e la soluzione di: Nelle corti europee faceva ridere i re. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : BUFFONE

Curiosità : Nelle corti europee faceva ridere i re

pose in subbuglio le corti d'Europa del tempo. Tuttavia il rapporto tra il re e il suo primo ministro non fu sempre idilliaco, anzi i due ebbero molti scontri ... Significato buffone

buffóne1 s. m. (f. -a, non com.) prob. der. di buffa1 a cose serie, o dice o fa seriamente cose ridicole: non è il momento di fare il buffone. c. Chi manca alla parola quasi per scherzo, o procede con incostanza e leggerezza non degne buffone bu'f:one s. m. prob. der. dall'ant. buffa 'burla, scherzo'. - 1. stor. in epoca medievale e rinascimentale, uomo per lo più deforme che rallegrava i signori coi suoi lazzi: b. di corte ? clown, giocoliere, giullare, menestrello, pagliaccio, saltimbanco. 2. f. -a spreg. persona Definizione Treccani

