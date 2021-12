La definizione e la soluzione di: Nelle carte piacentine con coppe, denari e spade. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : BASTONI

Curiosità : Nelle carte piacentine con coppe, denari e spade

diffuse le carte a semi italiani o spagnoli, con i semi di bastoni (a volte chiamati anche mazze), coppe, denari (detti anche ori) e spade e con le figure ... Significato bastoni

