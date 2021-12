La definizione e la soluzione di: Nelle antiche corti, il medico principale. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : ARCHIATRA

Curiosità : Nelle antiche corti, il medico principale

origine da un Medico di Potrone, nato intorno al 1046. Alcuni esponenti della famiglia, tutti discendenti di Medico di Potrone, tra il Duecento e il Trecento ... Significato archiatra

archiatra (o archiatro) s. m. dal lat. tardo archiatrus e archiater, gr. ????at???, comp. di ????- (v. archi-) e ?at??? «medico» (pl. -i). – Medico principale, protomedico; già termine di corte, è ancora in uso per indicare il medico del papa: a. pontificio. archiatra o archiatro s. m. dal lat. tardo archiatrus e archiater, gr. arkhíatros, comp. di arkhi- 'archi-' e iatrós 'medico' pl. -i. - prof., med. medico principale: a. pontificio protomedico. ? primario. Definizione Treccani

Altre definizioni con nelle; antiche; corti; medico; principale; Il loro ospedale fu concepito da Brunelle schi; Quella Marittima si trova nelle Marche; nelle corti europee faceva ridere i re; Così son detti i punti di accesso nelle ZTL urbane; La sua Castellammare ospita antiche terme; Bandiere delle antiche milizie; Studioso di antiche iscrizioni; antiche lance da caccia e da difesa; Nelle corti europee faceva ridere i re; __ de Lenclos, corti giana; Starnazza in corti le | Venerdì 26 novembre 2021; Una corti giana come Frine; Il medico dedicato agli uomini; Colore fondamentale medico a capo di un reparto; Il medico del Far West originario del posto; In testa al medico ; Così è detta la principale cantante lirica; Il principale strumento affilato dei chirurghi; La chiesa principale ; La torre principale di un castello; Cerca nelle Definizioni