La definizione e la soluzione di: Nella pallavolo, risposta al servizio avversario. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : RICEZIONE

Curiosità : Nella pallavolo, risposta al servizio avversario

2019/20, entrambi testi ufficiali della federazione italiana di pallavolo. La pallavolo è presente nel programma dei Giochi olimpici estivi dal 1964 ed ... Significato ricezione

ricezióne (o recezióne) s. f. dal lat. receptio -onis, ». – Il fatto di ricevere, limitatamente a cose spedite o inviate, comunicate o trasmesse: ricezione di una merce, di una missiva; r. di una dichiarazione di volontà, r. di ricezione rit?e'tsjone s. f. dal lat. receptio -onis, der. di receptus, part. pass. di recipere 'ricevere'. - 1. con riferimento a invii o spedizioni, atto di ricevere: r. di una missiva e ? RICEVIMENTO 1. 2. telecom. il ricevere un segnale da un'emittente: r. di un segnale acustico Definizione Treccani

