La definizione e la soluzione di: Nella mitologia classica sono suonate dai tritoni. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : CONCHE

Curiosità : Nella mitologia classica sono suonate dai tritoni

di allegria e felicità. I tritoni e le sirene vengono mostrati mentre si rilassano in una laguna sopra l'acqua, e Tritone le regalò un carillon, che ... Significato conche

pòrta1 s. f. lat. porta, affine a portus -us uno sbarramento mobile di ritenuta delle acque: la p. dei bacini di carenaggio, delle conche di navigazione. b. Con sign. più ampio, apertura d’accesso: p. decumana, una delle Definizione Treccani

