Nell ippica, moderata andatura del cavallo ing

Soluzione 6 lettere : CANTER

Cesena è sede dell'Ippodromo del Savio, attivo per il trotto nei mesi estivi. Il primo sabato di settembre la stagione ippica si conclude con il Campionato ... Significato canter

canter ‹kä'ntë› s. ingl. abbrev. di Canterbury gallop «galoppo di Canterbury» (pl. canters ‹kä'ntë?›), usato in ital. al masch. – Nello sport ippico, breve trottata che si fa compiere al cavallo prima di portarsi alla partenza; per estens. (talvolta anche in altri sport), corsa facile o vinta con Definizione Treccani

Altre definizioni con nell; ippica; moderata; andatura; cavallo; Abita nell a città con la Piazza Rossa; L uccello conosciuto come avvoltoio degli agnell i; nell a mitologia classica sono suonate dai tritoni; Un infiammazione nell intestino tenue; Le prime in ippica ; Il jockey dell’ippica ; Gara ippica ; Il mondo dell'ippica ; andatura equina intermedia fra passo e galoppo; Il procedere con andatura oscillante; andatura velistica fra 30° e 60° rispetto al vento; andatura equina; Locali a ferro di cavallo ; Veicolo a due ruote trainato da un cavallo ; Gigi, l attore romano di Febbre da cavallo ; Partecipa a cavallo alla corrida; Cerca nelle Definizioni