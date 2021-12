La definizione e la soluzione di: Nell inferno di Dante, è l ottavo cerchio. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : MALEBOLGE

Curiosità : Nell inferno di Dante, e l ottavo cerchio

I cerchi dell'Inferno sono corone circolari concentriche e sovrapposte nelle quali Dante Alighieri, nella sua opera della Divina Commedia, immagina sia ... Significato malebolge

ferrigno agg. der. di ferro. – 1. Che ha aspetto, colore, sapore di ferro: di color ruggine, perché fatti di buona argilla e cotti bene; Luogo è in inferno detto Malebolge, Tutto di pietra di color f. (Dante); In che peccai bambina, onde poi scemo Di Definizione Treccani

Altre definizioni con nell; inferno; dante; ottavo; cerchio; Il bambino nudo con le ali nell arte; La presenza nell a realtà; nell e navi c è quella di comando; Il sonnell ino... nell e sveglie moderne ing; Il poeta romano che accompagnò Dante nell inferno ; L inferno di Plutone; Soffre le pene dell inferno ; Il lago ghiacciato dell'inferno dantesco; Quella scritta da dante è Divina; Il poeta romano che accompagnò dante nell inferno; dante lo definì il maestro di color che sanno; Era Dolce quello di dante , Petrarca, Cavalcanti..; Alle spalle dell'ottavo ; Il Martin che fu ottavo Presidente degli USA; ottavo dei 12 profeti minori statua di Donatello; Michail, scacchista sovietico che fu ottavo campione del mondo; Hanno per base un cerchio ; cerchio di fiori; Un cerchio dantesco; Un cerchio intorno alla macchia; Cerca nelle Definizioni