La definizione e la soluzione di: Nel Medioevo prova estrema per provare l innocenza. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : ORDALIA

Curiosità : Nel Medioevo prova estrema per provare l innocenza

circa 270 per anno. Durante il Medioevo la continenza è stata prescritta come punizione per il peccato mortale, ma nel tardo Medioevo e nel corso della ... Significato ordalia

ordàlia (o ordalìa) s. f. dal lat. mediev. ordalium, che è dall’ingl. «giudizio di Dio»; cfr. ted. Urteil «giudizio»; la pron. ordalìa è influenzata dal fr. ordalie. – Termine nato nel medioevo europeo per indicare il «giudizio di Dio», e cioè ogni ordalia or'dalja o orda'lia s. f. dal lat. mediev. ordalium, ingl. ant. ordal 'giudizio di Dio'; cfr. ted. Urteil 'giudizio'. - stor. nel medioevo, prova rischiosa a cui si sottoponeva un accusato e il cui esito era considerato responso divino giudizio di Dio. Definizione Treccani

