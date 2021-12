La definizione e la soluzione di: Nel DNA forma un legame con l adenina. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : TIMINA

Curiosità : Nel DNA forma un legame con l adenina

riferirsi alla molecola Coenzima ossidoriduttivo Flavina adenina dinucleotide Nicotinammide adenina dinucleotide fosfato Altri progetti Wikimedia Commons ... Significato timina

timina s. f. der. di timo2. – In biochimica, composto derivato dalla pirimidina, costituente degli acidi desossiribonucleici: isolato, si presenta come una sostanza cristallina incolore. Definizione Treccani

Altre definizioni con forma; legame; adenina; È stata una piattaforma web per blog; Osso del cranio a forma di farfalla; Preparazione solida forma ta da tanti pezzettini; Un appellativo forma le rivolto al rettore; Collegame nto di pezzi del puzzle complementari; II collegame nto che rimanda a un sito Internet; Nesso, legame ; Il legame tra congiunti; Cerca nelle Definizioni