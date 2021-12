La definizione e la soluzione di: Nel ciclismo, arrivo destinato ai velocisti. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : VOLATA

Curiosità : Nel ciclismo, arrivo destinato ai velocisti

corsa a tappe maschile di ciclismo su strada professionistico che si svolge annualmente lungo le strade italiane. Istituito nel 1909 su idea dei giornalisti ... Significato volata

volata s. f. der. di volare2. – 1. a. anatre facevano ogni tanto una v. dallo stagno alla riva. b. Branco, stormo di uccelli che volano o si levano a volo tutti insieme: ho visto una v. di starne; abbiamo sparato a una CATEGORIA: MILITARIA – TRASPORTI TERRESTRI volata s. f. part. pass. femm. di volare². - 1. a. il volare per un determinato tratto, riferito soprattutto a uccelli: la beccaccia, dopo una breve v., si posò nuovamente , accelerato e sim.: se fai una v. arriverai ancora in tempo corsa. ? Locuz. prep.: di volata in modo veloce, accelerato e sim.: mangiare un boccone di v. al volo, di corsa Definizione Treccani

