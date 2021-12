La definizione e la soluzione di: Nei pantaloni lascia scoperta la caviglia. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : RISVOLTO

Curiosità : Nei pantaloni lascia scoperta la caviglia

dal freddo, che abbinate con degli stivali permettono di non avere i pantaloni e le gambe bagnate. L'uso sociale del mondo occidentale, per cui le donne ... Significato risvolto

risvòlto s. m. der. di risvoltare. – Elemento o parte di un oggetto che si presenta ripiegato all’indietro rispetto , ecc.): i r. della giacca, dei pantaloni, della camicia; calzoni con i r., senza risvolti. 2. In legatoria: a. Il lembo, detto anche aletta o ribaltina, che nelle sopraccoperte o CATEGORIA: SARTORIA . - 1. abbigl. parte di un indumento rovesciata all'infuori: il r. dei pantaloni revers, risvolta, non com. rivolta, rovescia. 2. a. bibl. lembo della sopraccoperta di un libro che viene ripiegato all'interno aletta, bandella, ribaltina, risguardo. b. lembo di chiusura di una Definizione Treccani

