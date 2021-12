La definizione e la soluzione di: Negli sport, liberarsi da una copertura. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : SMARCARSI

Curiosità : Negli sport, liberarsi da una copertura

variare. Le questioni identitarie sono emerse negli ultimi duecento anni, quando l'Egitto mirò a liberarsi da ogni occupazione straniera, sotto forma di ... Significato smarcarsi

smarcaménto s. m. der. di smarcare. – Nel linguaggio sport., l’azione dello smarcare o dello smarcarsi. der. di marcare, col pref. s- nel sign. 1 io smarco, tu smarchi, ecc.. - ¦ v. tr. sport. sottrarre al marcamento degli avversari: s. un compagno liberare. marcare ¦ smarcarsi v. rifl. sport. sottrarsi al marcamento avversario liberarsi. Definizione Treccani

Altre definizioni con negli; sport; liberarsi; copertura; Il mese del Super Bowl, negli USA; Hai le __ negli occhi, cantano i Coma_cose; Il Marco cestista che ha giocato negli Spurs; Ellen che conduce un noto talk show negli U.S.A; Il finanziatore sport ivo; Gli sport ivi che possono scuffiare; Mezzo pubblico per il trasport o di persone; Torneo sport ivo dedicato a chi non c è più ing; Veleno utile a liberarsi di insetti e roditori; liberarsi dalle preoccupazioni; liberarsi ... tramite uno sbocco; Contorcersi per.. liberarsi ; copertura esterna all edificio poggiata su colonne; copertura superiore di edifici, può essere a volta; La copertura del circo; La copertura di un ambiente aperto; Cerca nelle Definizioni