La definizione e la soluzione di: La nazionalità dell ex calciatore van der Meyde. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : OLANDESE

Curiosità : La nazionalita dell ex calciatore van der Meyde

Andy van der Meyde (Arnhem, 30 settembre 1979) è un ex calciatore olandese, di ruolo centrocampista o attaccante. Padre di cinque figli avuti da due matrimoni ... Significato olandese

olandése agg. e s. m. e f. – 1. agg. Dell’Olanda, relativo all’Olanda, , il paesaggio e le marine, gli interni); lingua o. (e, come s. m., l’olandese), lingua del gruppo germanico occid., parlata nei Paesi Bassi e nelle Fiandre settentr., comprendente CATEGORIA: MILITARIA – INDUSTRIA DELLA CARTA olandese olan'dese dal nome della regione dell'Olanda, nei Paesi Bassi. - ¦ agg. dei Paesi Bassi: arte, pittura o. nederlandese, neerlandese. ¦ s. m. 1. anche f. abitante o nativo dell'Olanda nederlandese, neerlandese. 2. lingua dell'Olanda e delle Fiandre ? OLANDESE s. m. 1. Definizione Treccani

Altre definizioni con nazionalità; dell; calciatore; meyde; La nazionalità del calciatore Zlatan Ibrahimovic; La nazionalità dell'ex calciatore Ruud Gullit; La nazionalità dei calciatori Szczesny e Zielinski; Privi di nazionalità ; In un libro, è simbolo dell a sua proprietà lat; Città dell Aquitania con il Place de la Bourse; È dell assassino in un film con Viggo Mortensen; Un brano di Giovanni Allevi, inno dell a serie A; Il Calloni calciatore detto lo sciagurato; Il Roberto calciatore famoso per il codino; La nazionalità del calciatore Zlatan Ibrahimovic; Il calciatore con la fascia al braccio; Cerca nelle Definizioni