La definizione e la soluzione di: La nazionalità del calciatore Zlatan Ibrahimovic. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : SVEDESE

Curiosità : La nazionalita del calciatore Zlatan Ibrahimovic

Zlatan Ibrahimovic (AFI: ['zlatan ibra'xi?m??it?]; Malmö, 3 ottobre 1981) è un calciatore svedese, attaccante del Milan e della nazionale svedese. Considerato ... Significato svedese

svedése (ant. svezzése) agg. e s. m. e f. – Della Svezia , scandinava: la nazione , la popolazione s.; lingua s. o, come s. m., lo svedese, la lingua e il complesso dei dialetti della Svezia, appartenenti al sottogruppo nordico del gruppo quadro² s. m. lat. quadrum 'figura quadrata', neutro sost. dell'agg. quadrus; il sign. 8 è modellato sul fr. cadre, mentre il sign. 9 ricalca il russo kadry. - 1. a. impianto console, pannello dei comandi o di controllo, quadrante. ? pulsantiera, tastiera. ? quadro svedese attrezzo da palestra formato da un reticolo di quadrati in cui i Definizione Treccani

Altre definizioni con nazionalità; calciatore; zlatan; ibrahimovic; La nazionalità dell'ex calciatore Ruud Gullit; La nazionalità dei calciatori Szczesny e Zielinski; Privi di nazionalità ; nazionalità dell'artista Pablo Picasso; Il calciatore con la fascia al braccio; calciatore d attacco; calciatore della difesa; Kevin-Prince, il noto calciatore ghanese; Lo zlatan attaccante di calcio; zlatan attaccante del calcio; Lo zlatan attaccante svedese di calcio; __ ibrahimovic , calciatore; I colleghi di ibrahimovic ; Cerca nelle Definizioni