La definizione e la soluzione di: Il natante tipico della Romagna, detto moscone. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : PATTINO

Curiosità : Il natante tipico della Romagna, detto moscone

amaretto o rum. Molto conosciuta in Italia, è maggiormente diffusa in Emilia-Romagna, Lazio, Marche, Toscana, Umbria e in Abruzzo. In ogni regione alcune piccole ... Significato pattino

pàttino s. m. dal fr. patin (der. di patte «zampa»), da cui anche le due voci seguenti; destinato a impedire che la coda tocchi il terreno. Nei velivoli del passato, il pattino consisteva essenzialmente in un insieme di aste di legno e metalliche vincolate alla parte CATEGORIA: ARREDAMENTO E DESIGN – MODA – INDUSTRIA AERONAUTICA pattino¹ 'pat:ino s. m. dal fr. patin der. di patte 'zampa'. - sport. attrezzo che si applica alle scarpe, consistente in una lamina d'acciaio o in un telaio fornito inferiormente di rotelle fornito di rotelle disposte in linea roller blade, fornito di rotelle non com. schettino. Definizione Treccani

Altre definizioni con natante; tipico; della; romagna; detto; moscone; Un natante della Finanza; natante coi remi; natante da rimorchio; La punta del natante ; Un prodotto tipico che può globalizzarsi ing; Piatto tipico bolognese con cipolla e pomodoro; Il tipico copricapo del mariachi spa; tipico sugo emiliano: ragù alla __; Il palazzo del Presidente della Repubblica cilena; Città tedesca della Turingia con il Wartburg; Le dee della mitologia greca sorelle dei Potamoi; Lo stadio della Rugby Roma Olimpic; Abitante della città più popolosa della Libia; Città della romagna ; Città della romagna con un circuito motociclistico; Fa regione con romagna ; Un salume tipico dell'Emilia-romagna ; Così può essere detto un vino aspro; Così è detto l alieno di... Alien; Deutoplasma detto anche vitello; Iettatore, detto in antichità; Cerca nelle Definizioni