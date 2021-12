La definizione e la soluzione di: Nasce dall unione di una o più aziende. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : FUSIONE

Curiosità : Nasce dall unione di una o piu aziende

S.p.A. o Telecom Italia S.p.A., nota principalmente come Gruppo TIM, è un'azienda italiana di telecomunicazioni, che offre in Italia servizi di telefonia ... Significato fusione

fu?ióne s. f. dal lat. fusio -onis, der. di fusus, Con accezioni specifiche: a. Nel linguaggio finanz., f. di società commerciali (o assol. fusione), atto mediante il quale due o più società, rinunciando alla loro autonomia, danno fusione fu'zjone s. f. dal lat. fusio -onis, der. di fusus, part. pass. di fundere 'fondere'. - 1. a. fis. passaggio di un corpo dallo stato solido allo stato liquido liquefazione. solidificazione. b. metall. versamento di metallo fuso in uno stampo per ottenere un determinato oggetto Definizione Treccani

