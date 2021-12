La definizione e la soluzione di: Nanni Moretti l ha vinta con La stanza del figlio. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : PALMADORO

Curiosità : Nanni Moretti l ha vinta con La stanza del figlio

stanza del figlio, regia di Nanni Moretti (2001) La felicità non costa niente, regia di Mimmo Calopresti (2003) Il caimano, regia di Nanni Moretti (2006) ... Significato palmadoro

Definizione Treccani

Altre definizioni con nanni; moretti; vinta; stanza; figlio; Iniziali della nanni ni; Noto film di nanni Moretti, vincitore di due David di Donatello; Il nome della nanni ni; La rivista letteraria fondata da nanni Balestrini; Il moretti che ha diretto Mia madre; Il moretti del cinema; Noto film di Nanni moretti , vincitore di due David di Donatello; Un film di Nanni moretti del 1998; Longeva serie TV vinta ge di genere western; Partecipazione convinta e attiva; vinta , soggiogata; Vendono arredi e oggetti vinta ge di pregio; Sostanza chimica analoga al fenolo; Secondo un detto ne è dotata la stanza dei potenti; La Valentina attrice ne La giusta distanza ; Sostanza presente nell asfalto e nelle sigarette; L apostolo, figlio di Alfeo, detto il Minore; figlio mitologico di Licaone che visse in Italia; L insieme di Padre, figlio e Spirito Santo; L imperatore romano, figlio di Marco Aurelio; Cerca nelle Definizioni