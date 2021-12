La definizione e la soluzione di: La Nadia scrittrice de Gli anni al contrario. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : TERRANOVA

Curiosità : La Nadia scrittrice de Gli anni al contrario

Gli anni al contrario è un romanzo di Nadia Terranova, pubblicato nel 2015. Affermata come autrice di libri per bambini e ragazzi, in questo libro l'autrice ... Significato terranova

terranòva s. m., invar. – Propr., ellissi di cane di Terranova (perché si ritiene che sia stato introdotto in quest’isola ; è un ottimo nuotatore, originariamente addestrato ad aiutare l’uomo nella pesca del merluzzo e al salvataggio in mare. ? Come femm., una terranova, per indicare il cane femmina. Definizione Treccani

