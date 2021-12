La definizione e la soluzione di: Musica e danza tradizionale ellenica gr. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : SIRTAKI

Curiosità : Musica e danza tradizionale ellenica gr

Coordinate: 38°30'N 23°00'E? / ?38.5°N 23°E38.5; 23 La Grecia (in greco: ????da, traslitterato: Elláda), ufficialmente Repubblica Ellenica (in greco: ???????? ... Significato sirtaki

sirtaki s. m. gr. mod. s??t???. – Musica e danza popolare della Grecia , in partic. dell’isola di Creta. Definizione Treccani

