La definizione e la soluzione di: Musica di artisti nomadi dell est europeo.

Soluzione 6 lettere : ZIGANA

Curiosità : Musica di artisti nomadi dell est europeo

vedi Nomadi (disambigua). Disambiguazione – "I Nomadi" rimanda qui. Se stai cercando altri significati, vedi I Nomadi (disambigua). I Nomadi sono un ... Significato zigana

zigano (o tzigano, meno com. tsigano) s. m. e agg. ambulanti, o riuniti in piccoli complessi caratteristici, di origine zigana o comunque danubiana: un’orchestrina di zigani. 2. agg. Degli zigani: musica z.; un violinista zigano. Definizione Treccani

