La definizione e la soluzione di: Muscoli del braccio a tre fasci. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : TRICIPITI

Curiosità : Muscoli del braccio a tre fasci

diversamente in movimenti anche opposti a seconda del piano di lavoro del braccio. Nonostante risulti come un unico muscolo, i fasci anteriore e posteriore sono antagonisti ... Significato tricipiti

Definizione Treccani

Altre definizioni con muscoli; braccio; fasci; Strutture fibrose che legano i muscoli alle ossa; I tiranti dei muscoli ; Ginnastica che distende i muscoli ; Fissano i muscoli alle ossa; La professione di braccio di Ferro; Il cibo indispensabile a braccio di Ferro; Tra avambraccio e mano; Osso del braccio ; Il calciatore con la fasci a al braccio; fasci colo che si archivia; Un'atmosfera piena di fasci no; Un fasci o di spighe; Cerca nelle Definizioni