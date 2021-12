La definizione e la soluzione di: Muoversi... come il pendolo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : OSCILLARE

Curiosità : Muoversi... come il pendolo

Disambiguazione – Se stai cercando altri significati, vedi Il pozzo e il pendolo (disambigua). Il pozzo e il pendolo (The Pit and the Pendulum) è un racconto breve ... Significato oscillare

oscillare v. intr. dal lat. tardo oscillare, der. di oscillum (v. i 25 e i 35 gradi; il costo degli appartamenti in questa zona oscilla fra 2000 e 3000 euro al metro quadro; la rendita annua oscilla fra i tre e i quattro mila euro. c. Riferito a oscillare v. intr. dal lat. tardo oscillare, der. di oscillum, dim. di os 'volto' aus. avere. - 1. muoversi, in modo più o meno periodico, fra due posizioni estreme: grandezze o valori, cambiare fra due estremi, con le prep. tra, fra: la temperatura massima oscilla tra i 25 e i 35 gradi altalenare, fam. andare su e giù, fluttuare, variare Definizione Treccani

