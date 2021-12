La definizione e la soluzione di: Lo è Mrs. Bric, la cuoca de La bella e la bestia. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : TEIERA

Curiosità : Lo e Mrs. Bric, la cuoca de La bella e la bestia

Mrs. Bric (Mrs. Potts) è un personaggio immaginario del film Disney La bella e la bestia del 1991 e delle opere derivate. Nella versione originale, ha ... Significato teiera

teièra s. f. dal fr. théière, der. di thé «tè1». – Recipiente nel quale si mette in infusione e da cui poi si versa nelle tazze il tè: può essere di terracotta, di porcellana, d’argento o di altro metallo; ha forma per lo più panciuta, con beccuccio, manico e coperchio. CATEGORIA: ALIMENTAZIONE Definizione Treccani

