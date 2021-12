La definizione e la soluzione di: I mostri delle favole. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : ORCHI

Curiosità : I mostri delle favole

Questa pagina contiene i quadri principali delle favole de Le mille e una notte. La narrazione della raccolta procede in blocchi, contenenti altrettante ... Significato orchi

òrchi- dal gr. ????? -e?? o -??? «testicolo». – Primo il testicolo (orchialgia, orchiectomia, ecc.). In pochi casi si hanno le varianti orchio- o orchido- (per es., orchiopessia, orchidopessia), quest’ultima analogica perché la -d orchi- anche orchio- o orchido- dal lat. órkhis -eos o -ios 'testicolo'. - med. Primo elemento di parole composte in cui indica il testicolo orchialgia, orchiopessia. Definizione Treccani

