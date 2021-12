La definizione e la soluzione di: Lo è un monte... molto importante. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : RILIEVO

Curiosità : Lo e un monte... molto importante

mar Adriatico, il monte Amiata, l'Argentario, il mar Tirreno, l'isola d'Elba, la Corsica e l'isola di Capraia. In quanto importante stazione sciistica ... Significato rilievo

rilièvo s. m. der. di rilevare. – 1. a. ha in senso assoluto o relativo (spec. frequente, in questa accezione, la locuz. agg. di rilievo): avvenimenti di molto r., di poco r., di nessun r.; diede un’occhiata in giro, per CATEGORIA: ARCHITETTURA E URBANISTICA – DIRITTO CIVILE rilievo ri'lj?vo s. m. der. di rilevare. - 1. a. il fatto di rilevare, di sporgere da una superficie sporgenza. ? ? archit. aggetto. rientranza. ø, mettere in evidenza o in risalto ø, sottolineare ø. ? Locuz. prep.: di rilievo di fatto, persona, ecc. che presentino particolare importanza: personaggio di r.; ha una Definizione Treccani

Altre definizioni con monte; molto; importante; Lo pseudonimo della cantante Tania monte lpare; La città pugliese con Castel del monte ; monte su cui vivono gli dèi greci; Quelli elettrici sono una specialità piemonte se; Regione asiatica... molto luminescente; Quello rosa è un francobollo molto raro; molto stimate; Fiore violetto molto profumato; Ha la parte più importante ; Relativo al commercio d un importante prodotto agroalimentare; Una importante città dell Ohio; importante rilievo della superficie terrestre; Cerca nelle Definizioni