La definizione e la soluzione di: Moneta d oro britannica precedente alla Sterlina. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : GHINEA

Curiosità : Moneta d oro britannica precedente alla Sterlina

"Sterlina" rimanda qui. Se stai cercando altri significati, vedi Sterlina (disambigua). La sterlina britannica, ufficialmente denominata lira sterlina ... Significato ghinea

ghinèa s. f. dall’ingl. guinea , e rispettivam. (nel sign. 2) dal fr. guinée, che rappresentano ambedue il nome della Guinea, regione costiera dell’Africa occid.. – 1. Moneta d’oro inglese emessa da Carlo II d’Inghilterra nel 1665 e così detta perché coniata con l’oro proveniente dalla costa della CATEGORIA: ARREDAMENTO E DESIGN Definizione Treccani

