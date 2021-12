La definizione e la soluzione di: Moltiplicazione di piante per innesto o per talea. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : TOPOFISI

Curiosità : Moltiplicazione di piante per innesto o per talea

La talea è il frammento di una pianta appositamente tagliato e sistemato nel terreno o nell'acqua per rigenerare le ...

topòfi?i s. f. comp. di topo- e gr. ??s?? «natura». – In botanica, fenomeno per cui, nella moltiplicazione di alcune piante per talea o innesto, si osserva che (presentando i rami vegetativi caratteri diversi a seconda del posto che occupano sulla pianta), se la talea proviene dalla regione Definizione Treccani

