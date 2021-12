La definizione e la soluzione di: Un modo aulico per chiamare un Livornese. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : LABRONICO

Curiosità : Un modo aulico per chiamare un Livornese

ragione nel quartiere in cui sorge, dal 1990 è intitolato allo sportivo livornese Armando Picchi, giocatore e allenatore del Livorno e della Grande Inter ... Significato labronico

labrònico agg. der. del nome lat. Labro -onis che, in una lettera di Cicerone, indica nel 1816, comprendente una biblioteca (detta anch’essa labronica), ricca di manoscritti e incunaboli. Nella stampa sportiva, i labronici (come s. m.), i giocatori della squadra di labronico la'br?niko agg. der. del nome lat. Labro -onis che, in una lettera di Cicerone, indica un porto della costa tirrenica, identificato con quello di Livorno pl. m. -ci, lett. - di Livorno livornese. Definizione Treccani

