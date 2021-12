La definizione e la soluzione di: Misura il peso specifico di liquidi e solidi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : AREOMETRO

Curiosità : Misura il peso specifico di liquidi e solidi

solidi e i liquidi siano poco dilatabili, la differenza tra c p {\displaystyle c_{p}} e c {\displaystyle c} non è trascurabile: infatti, per i solidi ... Significato areometro

areòmetro s. m. comp. del gr. ??a??? «poco denso» e -metro. – Apparecchio per la determinazione del peso specifico o della densità di liquidi e di solidi. Definizione Treccani

