Soluzione 6 lettere : OSCURO

Curiosità : Misterioso ma anche poco illuminato

Significato oscuro

oscuro agg. dal lat. obscurus. – 1. a. , la l velare, come nell’ingl. well ‹uèl›, in contrapp. alla comune l alveolare; «e» oscura, la vocale neutra, di suono intermedio tra le diverse vocali cardinali, come la e del fr oscuro dal lat. obscurus. - ¦ agg. 1. a. di luogo, che è privo o scarso di luce: un o. corridoio buio, scuro. poet. atro, fam. nero, lett. contezza, conoscere ø, essere al corrente o a conoscenza, sapere ø. ? tenere all'oscuro di qualcosa nascondere qualcosa a qualcuno: non potete tenermi all'o. di tutto Definizione Treccani

Altre definizioni con misterioso; anche; poco; illuminato; Perfettamente chiuso... e misterioso ; Un misterioso triangolo o un modello di pantaloni; Un mistero... misterioso ; misterioso , inspiegabile; Lo stucco anche detto lustro o romano; In Italia è noto anche come rosolaccio; Condizione di fatiscenza, anche morale; Così è anche chiamata la tracina; Non rilevanti, poco importanti; Insicuro, poco convinto; Come cose insignificanti, di poco conto; Le manca poco al secolo; Non illuminato ; Poco illuminato ; Poco... illuminato ; Cerca nelle Definizioni