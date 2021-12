La definizione e la soluzione di: Il mio grosso __ matrimonio greco, film del 2002. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : GRASSO

Curiosità : Il mio grosso __ matrimonio greco, film del 2002

Il mio grosso grasso matrimonio greco (My Big Fat Greek Wedding) è un film del 2002 diretto da Joel Zwick e prodotto da Tom Hanks. Il film, sceneggiato ... Significato grasso

grasso agg. e s. m. lat. crassus, grassus. – 1. avere le mani g., il collo g.; ha un bel faccione g. e tondo. b. Che contiene del grasso: le parti g. del corpo dell’uomo, degli animali (con sign. specifico, in zoologia, corpi g CATEGORIA: ALIMENTAZIONE grasso lat. crassus, grassus. - ¦ agg. 1. di persona o animale che ha il tessuto adiposo abbondante: un giovanotto g.; g. come un porco adiposo, region. chiatto, persona con abbondante tessuto adiposo: i g. e i magri obeso. magro. 3. grasso prodotto dalle ghiandole della pelle umana sebo, dell'orecchio cerume. ? unto. 4. parte Definizione Treccani

